16+
Логотип Сиапресс
USD  81,6274   EUR  90,1436  

Новости

Больше новостей
Майские праздники вы проведете...
Комментировать
0
Больше опросов

​Больше половины сургутских девятиклассников будут сдавать экзамен по информатике

Свыше 50% девятиклассников Сургута планируют сдавать экзамен по информатике

​Больше половины сургутских девятиклассников будут сдавать экзамен по информатике
Фото: pixabay

Свыше 50% выпускников девятых классов Сургута планируют сдавать экзамен по информатике. Этот предмет пользуется особой популярностью среди школьников. Всего же в государственной итоговой аттестации примут участие более 4700 девятиклассников городских школ, сообщает пресс-служба администрации Сургута.

«В этом году государственная итоговая аттестация для выпускников девятых классов стартует 24 мая и продлится до 1 июля. Свыше 4700 девятиклассников уже готовятся к экзаменам по русскому языку, математике и предметам по выбору. В Сургуте для проведения экзаменов оборудовано 18 пунктов проведения экзаменов», - рассказали в пресс-службе.

24 мая выпускники сдают экзамены по истории, физике и биологии. Экзамены по обязательным предметам - русскому языку и математике - состоятся 6 и 9 июня.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:53, просмотров: 400, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте спасатели ищут бесследно пропавшую женщину на водохранилище 970
  2. ​Самолет Utair ударился хвостовой частью о ВПП при посадке 638
  3. Власти рассказали, когда в Сургуте начнется ледоход 621
  4. ​Загородные участки в Сургуте стремительно дорожают, на некоторые варианты цены взлетели на 70% за считанные месяцы 619
  5. ​В текущем году концессионер инвестирует в теплосетевую инфраструктуру Нижневартовска 391,5 млн рублей 596
  6. Ханты-Мансийск обогнал Сургут по числу новых заболевших ковидом 547
  7. Тринадцатилетняя девочка в наушниках угодила под колеса автобуса в Югре 534
  8. ​Сургутской филармонии к юбилею подарили литавры 496
  9. С бывшего мэра Лянтора взыщут незаконные 860 тысяч рублей 483
  10. В Нефтеюганске женщина выпала из окна восьмого этажа 472
  1. «Первопричиной ожирения всегда становятся неправильное питание и пассивный образ жизни» 3038
  2. «Работа в России» — это не обычная ярмарка вакансий, а мероприятие более высокого уровня 2460
  3. Самые доступные новостройки Дубая: только посмотрите на эти фото! 2423
  4. «Случайная последовательность» в Сургуте: говорим об уральской анимации 2206
  5. ​Деньги россиян уже год как частично заперты внутри страны. Но их все равно можно инвестировать в недвижимость – через крипту 2199
  6. Электронная регистрация: зачем это нужно для бизнеса? 2195
  7. Куда сходить в Сургуте на выходных 22 – 23 апреля? // АФИША 2004
  8. ​Вопрос о реформе маршрутной сети в Сургуте поднял нижневартовский депутат на встрече с Натальей Комаровой 1955
  9. Наталья Комарова сменила директоров двух департаментов ХМАО 1942
  10. «Каждому донору приятно чувствовать себя причастным к спасению пациента. И даже не одного!» 1853
  1. С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5249
  2. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 4937
  3. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 4880
  4. В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая 4798
  5. ​Галаховы 4451
  6. ​Совсем скоро в России будет практически невозможно избежать повестки на военную службу. Как это будет работать 3912
  7. ​Будет трудно 3850
  8. ​Новый дизайн-проект сургутского ж/д вокзала – явно лучше предыдущего. Но хуже оригинала 3753
  9. ​Приглашение к разговору 3610
  10. ​Кирилл Киселев: «С 1 мая автобусных маршрутов в Сургуте станет меньше на четверть. Но в целом сеть станет лучше» 3485

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика