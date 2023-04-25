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Жителей Сургутского района призывают голосовать за объекты благоустройства: это привлечет дополнительные средства

Более 1500 жителей Сургутского района проголосовали за объекты благоустройства

Жителей Сургутского района призывают голосовать за объекты благоустройства: это привлечет дополнительные средства
Фото: freepik.com

Жителей Сургутского района просят активнее проголосовать за объекты для благоустройства. Это позволит получить дополнительные средства, которые в дальнейшем пойдут на улучшение территорий. Чтобы получить деньги, проголосовать должны не менее 3 488 лянторцев и не менее 2 315 федоровчан. На данный момент поучаствовало более 1500 жителей муниципалитета.

Оставить свой голос можно на сайте za.gorodsreda.ru. За помощью также можно обратиться к волонтерам:

«Работа платформы устроена следующим образом. После быстрой регистрации через «Госуслуги» пользователь сможет выбрать те объекты, которые, по его мнению, больше всего нуждаются в обновлении. Территории, которые набрали наибольшее число голосов, попадают в адресный перечень для благоустройства на следующий год», – поделилась начальник службы по организации благоустройства администрации Сургутского района Лариса Нелюбина.

От муниципалитета выдвинуты пять проектов благоустройства.

г.п. Лянтор:

- Обустройство сквера и пешеходной зоны в 5 микрорайоне (III этап)

- Обустройство городского сквера между 3 и 4 микрорайонами

- Благоустройство сквера «Дружбы народов» в микрорайоне №1

г.п. Федоровский:

- Благоустройство территории в микрорайоне № 4 (этап №1)

- Благоустройство территории по ул. Савуйская – ул. Озерная

В целом на благоустройство, включая проекты формирования комфортной городской среды, Сургутский район ежегодно закладывает не менее 213 млн рублей.

«Причем львиная доля средств поступает из районного бюджета. На 2023 год из 213 млн 18 млн — из окружного и федерального бюджетов. Это хорошее подспорье для нас», – поделился глава Сургутского района Андрей Трубецкой в социальной сети ВКонтакте.


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Сегодня в 16:19, просмотров: 245, комментариев: 0
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