16+
Логотип Сиапресс
USD  81,6274   EUR  90,1436  

Новости

Больше новостей
Майские праздники вы проведете...
Комментировать
0
Больше опросов

В Сургуте по следам обращений жителей скорректировали 12 автобусных маршрутов – и это не конец

В Сургуте продолжают корректировать маршрутную сеть автобусов

В Сургуте по следам обращений жителей скорректировали 12 автобусных маршрутов – и это не конец
Фото администрации Сургута

В Сургуте приближается дата, когда в городе должна заработать обновленная маршрутная сеть общественного транспорта. Весь предыдущий месяц был наполнен общественным и экспертным обсуждением новой схемы движения автобусов. Разговор об этом состоялся и в Думе Сургута.

Директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев рассказал парламентариям о проведенной работе. В феврале-марте 2022 года компания-подрядчик по разработке новой маршрутной сети провела большое исследование. Ее представители изучили динамику 2 345 рейсов в 93 городских автобусов, а также выгрузили «Цифровой след» сургутян по большим данным сотовых компаний. Благодаря этому появилось базовое понимание – в каких транспортных потоках регулярно перемещаются жители города, и как это соотносится с загруженностью и эффективностью маршрутной сети. На этой базе была построена новая схема. «Главная задача – эффективно настроить движение маршрутов исходя из реальных потребностей и экономической целесообразности», – подчеркнул Кирилл Киселев.

Из 40 действующих маршрутов разработчики предложили оставить 28, из них 18 – откорректированные старые, а также 10 совершенно новых. Важным нововведением стало также появление «пересадочного тарифа» – в течение 45 минут после оплаты проезда в одном автобусе пассажир может зайти в другой автобус и ехать на нем бесплатно до конца пути. Впрочем, это не окончательное решение – если практика потребует, время пересадочного тарифа можно будет увеличить, отметил директор ДГХ.

В начале апреля новая маршрутная сеть была презентована широкой общественности, тогда же администрация Сургута открыла «горячую линию» и начала сбор вопросов и предложений, на основании которых часть маршрутов попала под корректировку. Менее чем за месяц от сургутян поступило более 1,6 тысячи обращений, часть которых была предметной и конструктивной, часть – выражением недовольства, зачастую без конкретизации проблемы.

Для систематизации, анализа и принятия решений относительно новой схемы движения автобусов было поручено специально созданной в администрации Сургута комиссии. В настоящий момент она уже приняла решения по изменению четырех дачных и восьми городских маршрутов. «Корректировка новой сети будет гибкой и последовательной. Сначала мы ее запустим, оценим эффективность, проанализируем и в необходимой части, выявленной по результатам анализа, подкорректируем», – рассказал Кирилл Киселев.

«Мы внесли корректировки в маршруты №№10, 13, 22, 43, 49, 23, 68, 99, в настоящий момент находится на рассмотрении маршрут №61. Все это происходит после обращений граждан, особенно коллективных запросов, которых было достаточно много, и рассматривали мы их в первую очередь. Например, большой коллективный запрос был по маршруту №99, и мы пошли навстречу жителям», – рассказала замдиректора департамента городского хозяйства Анна Коршунова.

«Принципы, которыми руководствовались разработчики, имеют здравый характер. Это социальная нацеленность оптимизации: больший охват микрорайонов, отсутствие дублирования, пересадочный тариф, – поделился мнением депутат думы города Богдан Гужва. – Пока очень хорошая идея. Более полную оценку можно будет дать по истечении полугода работы сети. Схема живая. Каждое обращение рассматривается. Все понимают, что она ещё подлежит изменениям».

На вопрос об удобстве функционирования пересадочной модели общественного транспорта в зимнее время, когда дожидаться пересадки придется на морозе, Гужва отметил: «В местах, где людям предстоит пересаживаться, следует предусматривать теплые остановки. Вообще мы в Сургуте идем по этому пути повсеместно, и холодных остановочных павильонов у нас в перспективе нескольких лет не останется, но в первую очередь требуется переоборудовать те, где запланированы пересадки».

В следующий раз вернуться к обсуждению вопроса о новой маршрутной сети и ее эффективности депутаты решили в июне. Ознакомиться с новой транспортной схемой и рассчитать свои маршруты можно на главной странице официального портала администрации города в разделе «Общественный транспорт с 1 мая 2023 года» и приложении «Умный транспорт» для мобильных телефонов.

При поддержке администрации Сургута


нравится (1) не нравится (0)
25 апреля в 07:54, просмотров: 1274, комментариев: 1
Комментарии:
NikVas
25 апреля в 09:22
.....Менее чем за месяц от сургутян поступило более 1,6 тысячи обращений, часть которых была предметной и конструктивной, часть – выражением недовольства, зачастую без конкретизации проблемы.... Ничего себе ответик. Живущим на Лермонтова с остановки Мира (Престиж) без проблем добирались до НГДУ и Строителя (№2 и №7), до Аэропорта - на №21(Камертон) и с Мира на маршрутке №20 (с баулами и сумками), к больнице на Водников (Универмаг Сургут) на №8 или на №21. А завтра этого всего НЕ БУДЕТ!!!! И это, по вашему, - выражение недовольства, зачастую без конкретизации проблемы-!?. И мы должны быть этому очень рады!? При этом, например, до Сити Мола, Леруа, Купца с этого района автобусов как не было так и не будет. Мы согласны, что жителям новых микрорайонов нужны автобусы, но вы господин Киселев решаете вопрос этот за счет других жителей. А это уже какая то транспортная дискриминация по сургутски. Оставьте старую схему транспорта города, добавьте новые маршруты. Хотя, на уже потраченные 10 млн на разработку этой гениальной схемы можно было закупить автобусы к новым микрорайонам и давно решить хотя бы частично проблему транспортной доступности. Но ведь нет - надо взбудоражить весь Сургут таким вот ударным трудом.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте спасатели ищут бесследно пропавшую женщину на водохранилище 1306
  2. ​Самолет Utair ударился хвостовой частью о ВПП при посадке 831
  3. ​Загородные участки в Сургуте стремительно дорожают, на некоторые варианты цены взлетели на 70% за считанные месяцы 807
  4. Ханты-Мансийск обогнал Сургут по числу новых заболевших ковидом 806
  5. Власти рассказали, когда в Сургуте начнется ледоход 802
  6. ​В текущем году концессионер инвестирует в теплосетевую инфраструктуру Нижневартовска 391,5 млн рублей 768
  7. С бывшего мэра Лянтора взыщут незаконные 860 тысяч рублей 734
  8. Тринадцатилетняя девочка в наушниках угодила под колеса автобуса в Югре 714
  9. ​Город должен реагировать на конструктивные замечания, а не на мелкие популистские лозунги, которые могут загубить транспортную реформу 665
  10. ​Сургутской филармонии к юбилею подарили литавры 664
  1. «Первопричиной ожирения всегда становятся неправильное питание и пассивный образ жизни» 3123
  2. «Работа в России» — это не обычная ярмарка вакансий, а мероприятие более высокого уровня 2548
  3. Самые доступные новостройки Дубая: только посмотрите на эти фото! 2507
  4. «Случайная последовательность» в Сургуте: говорим об уральской анимации 2292
  5. Электронная регистрация: зачем это нужно для бизнеса? 2285
  6. ​Деньги россиян уже год как частично заперты внутри страны. Но их все равно можно инвестировать в недвижимость – через крипту 2262
  7. Куда сходить в Сургуте на выходных 22 – 23 апреля? // АФИША 2089
  8. ​Вопрос о реформе маршрутной сети в Сургуте поднял нижневартовский депутат на встрече с Натальей Комаровой 2037
  9. Наталья Комарова сменила директоров двух департаментов ХМАО 2037
  10. «Каждому донору приятно чувствовать себя причастным к спасению пациента. И даже не одного!» 1923
  1. С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5326
  2. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 5009
  3. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 4923
  4. В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая 4861
  5. ​Галаховы 4515
  6. ​Совсем скоро в России будет практически невозможно избежать повестки на военную службу. Как это будет работать 3961
  7. ​Будет трудно 3907
  8. ​Новый дизайн-проект сургутского ж/д вокзала – явно лучше предыдущего. Но хуже оригинала 3834
  9. ​Приглашение к разговору 3668
  10. ​Кирилл Киселев: «С 1 мая автобусных маршрутов в Сургуте станет меньше на четверть. Но в целом сеть станет лучше» 3561

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика