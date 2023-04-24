За какие проекты благоустройства можно голосовать в Сургуте

В самом разгаре голосование за определение приоритетных проектов благоустройства во всей России, идущего в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». У сургутян еще довольно много времени на то, чтобы определиться со своим «фаворитом» из четырех предложенных в городе проектов, и победитель не просто встанет первым в очередь на реализацию в 2024 году, но и будет претендовать на окружное и федеральное софинансирование. Его объем будет зависеть от активности голосующих жителей города.

«В городе продолжается рейтинговое голосование за объекты для благоустройства в 2024 году. Оно проходит на платформе https://86.gorodsreda.ru/. Федеральный проект подразумевает активное участие жителей в выборе объектов благоустройства. Для привлечения в городской бюджет дополнительных денежных средств важно, чтобы в голосовании приняло участие более 33 тысяч сургутян, – обозначил рамку происходящего начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу. – Целевой показатель почти на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. Поэтому призываем жителей не оставаться равнодушными и сделать свой выбор».

В ближайшие недели мы будем подробнее рассказывать о выставленных на голосование проектах из Сургута. Пожалуй, самый крупный из них – это парк на улице Республики, 75, что напротив Центральной библиотеки имени А.С. Пушкина. Некогда там находился туберкулезный диспансер, который снесли и переселили в новый корпус на Тюменском тракте, а землю под бывшим зданием подвергли глубокой рекультивации. «В рамках проведения проектных работ по парку были выполнены инженерные экологические изыскания, по результатам которых проведены экспертизы, и есть заключения организаций о том, что на данной территории ничего здоровью горожан не угрожает», – отметил безопасность этой территории для жителей Андрей Арменчу.

Было бы неразумно оставлять практически в центре города пустырь, который так и просится стать точкой притяжения жителей района. Уже в прошлом году (опять же, при помощи проекта «Формирование комфортной городской среды») там разбили полноценную спортивную площадку, но это далеко не предел тем планам, что в городской администрации готовят для этой общественной территории.

«В прошлом году мы реализовали здесь спортивную и игровую площадку, где представлены тренажеры, малые архитектурные формы, лавочки, урны и так далее. В этом году он снова выставлен на голосование. На этот раз речь идет о создании пешеходных и велосипедных дорожек, детских игровых площадок, площадки для настольного тенниса, территории для проведения массовых мероприятий, а также памп-трека для велосипедов – это специальная трасса с чередующимися волнообразными ямами, кочками и уклонами. Позже тут предполагается проведение проезда. Весь этот комплекс мероприятий рассчитан на два года», – объясняет Андрей Арменчу.

Он также добавил, что ключевой задачей проектировщиков было сохранить действующие пешеходные маршруты, протоптанные местными жителями в течение долгих лет, чтобы они могли и дальше перемещаться по общественному пространству, приходить и отдыхать с детьми и так далее. Кроме того, особое внимание было уделено деревьям – все ценные породы авторы проекта обещают сохранить, да и в принципе настрой был на минимальное вмешательство в природную среду.

Другие проекты, выставленные на голосование в этом году – вторая очередь сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина (на месте КНС возле здания СИА-ПРЕСС ЦЕНТРа), а также обустройство сцены и спортплощадки с малыми архитектурными формами (это два разных проекта) в парке микрорайона 20а.

Голосование продлится до 31 мая. Участвовать в нем могут все желающие, начиная с 14 лет, как онлайн, так и оффлайн – при помощи волонтеров, стойки которых расположены в крупных торгово-развлекательных центрах и некоторых МФЦ.

При поддержке администрации Сургута