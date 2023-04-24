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Школьников Сургута учат гуманному и ответственному отношению к домашним животным

В сургутских школах проходят «Уроки добра»

Школьников Сургута учат гуманному и ответственному отношению к домашним животным
Фото администрации Сургута

Сургут присоединился к окружной акции «Единые уроки добра» – мероприятие, в ходе которого волонтеры рассказывают представителям юных поколений об ответственном отношении к домашним животным. Форматы могут быть разными – от обычных бесед и дискуссий до кино- и видеопоказов, творческих конкурсов, викторин – в зависимости от того, ребятам какого возраста нужно донести важные тезисы о взаимодействии с меньшими братьями.

В сургутской школе №10 «Урок добра» провела волонтер общественного движения «Дай лапу» Валентина. Она рассказала о том, как нужно заботиться о питомцах, а также обсудила с ребятами, какие продукты можно и нельзя давать домашним животным. В качестве наглядного примера на уроке присутствовал один из «виновников торжества» – пес по кличке мистер Собакинс.

«Невозможно за один день обучить какому-то навыку. Это должна быть система, и нынешний «Урок добра» – это один кусочек паззла, из множества которых выстраивается большая работа. Сейчас практически в каждой школе есть волонтерские объединения, которые взаимодействуют с благотворительными организациями, ходят к ним на экскурсии, участвуют в различных мероприятиях», – поделилась впечатлениями начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образования Вероника Солуянова. Она также добавила, что городские школы включаются в акции «Снежный пес», «Неделя добра» и другие мероприятия зоозащитников.

«Ребенку важно то, во что он вложился сам, своим участием, тогда он становится частью события. К сегодняшнему «Уроку добра» волонтеры «Дай лапу» привезли листовки для учеников с 1 по 6 классов. И ребята-старшеклассники сегодня встречали первоклассников, выдавали им эти листовки, приходили на «15-минутки» на уроки, рассказывали о гуманном отношении к животным с позиции равный – равному», – продолжила Вероника Солуянова.

Важный пункт, который постоянно фигурирует что на «Уроках добра», что в общей просветительской работе среди школьников – правильное и безопасное взаимодействие с животными в их естественной среде обитания. Школьники должны понимать, как вести себя, в том числе, с бродячими собаками на улицах, дабы минимизировать риски на случай не особо дружелюбного настроя безнадзорного животного.

В целом гуманное и ответственное отношение к животным – магистральная тема всего комплекса мероприятий, которые администрация города совместно с зооволонтерами проводит в школах и детских садах Сургута. Это конкурсы рисунков, проведение выставок, участие в проектах, проводимых общественниками.

«Важно то, к чему ты сам имеешь отношение, во что вложился своими силами. Одно дело – послушать информацию и принять к сведению, а другое – когда вместе с родителями вы пошли, купили пакет корма, отнесли в приют – и стали частью некоего события, – отметила Вероника Солуянова. – Мы видим, как растет ответственное отношение сургутян. Из года в год увеличивается количество людей, которые выходят на прогулку с мешочками и убирают за своими собаками, от этого наш город становится чище».

Напомним, что с 2021 года в Югре реализуется концепция обращения с животными, цель которой – формирование ответственного, гуманного отношения к животным и обеспечение к 2025 году наличия владельца у каждого животного. Как объяснила губернатор Наталья Комарова, теперь безнадзорное животное, пойманное на улице, спустя полгода содержания в приюте окончательно переходит в муниципальную собственность. Полномочия по стерилизации, вакцинации и чипированию таких животных передано в бюджетное учреждение «Ветеринарный центр». Также были Югре ужесточены правила содержания и выгула животных – за их нарушение с начала года выписаны десятки административных протоколов. И к 2025 году все муниципалитеты региона должны быть на 100 процентов обеспечены инфраструктурой для выгула и дрессировки собак, а также утилизации их продуктов жизнедеятельности.

При поддержке администрации Сургута


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24 апреля в 16:38, просмотров: 509, комментариев: 0
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