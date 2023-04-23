На «Барсовой Горе» провели большую уборку

Первый в этом году субботник прошел на этой неделе на туристической тропе «ЧелоВечность» в Сургутском районе. Как передает пресс-служба администрации муниципалитета, его провели в рамках акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры (Сургутский район)». 23 человека, включая 14 волонтеров культуры прошли по маршруту и провели уборку, после чего для всех участников провели тематическую экскурсию «Флора и фауна Барсовой горы».

«Спасибо всем участникам, которые сегодня пришли. Надеемся, что организация весеннего субботника станет доброй традицией. Солнечная погода и совместный труд сделали этот день по-настоящему весенним и активным для всех участников», — подвела итог мероприятию директор научно-производственного центра «Барсова Гора» Елена Игнатьевская.

Реализация масштабного проекта — музейно-туристического комплекса «Барсова Гора»будет продолжена в этом году: предполагается, что до середины сентября туристическая тропа увеличится и дополнится новыми арт-объектами и панорамными точками.

«В рамках второго и третьего этапа реализации проекта мы планируем, что наша тропа станет больше на полтора километра и на ней появятся две интересных смотровых площадки с высоких выгодных точек, которые открывают живописный вид на протоку Микишина с одной стороны, а с другой — на мост через Обь, — поделилась планами заместитель начальника управления культуры администрации Сургутского района Ольга Шабалина. — Планируем завершить проект таким образом, чтобы объект был максимально интересным для посетителей любого возраста».