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Обь в районе Сургута в этом году вскроется на неделю раньше средних значений. Зальет ли город?

Сургут готовится к вскрытию Оби и весеннему половодью

Обь в районе Сургута в этом году вскроется на неделю раньше средних значений. Зальет ли город?
Фото siapress.ru

Несмотря на временно вернувшуюся в Сургут зиму и буйство снежной стихии, потепление неизбежно, и вместе с ним в город может прийти весенне-летнее половодье. Ответственные городские и не только структуры готовятся к этому событию, просчитывают перспективы и формируют резервы на случай нештатной ситуации.

Хорошая новость в том, что пока ничего не предвещает беды. «Половодье в Оби в нынешний весенне-летний период ожидается несколько большим, чем год назад, но все же близким к норме и в пределах средних значений, то есть не приведет к подтоплению Сургута, – рассказывает начальник управления по делам ГО и ЧС городской администрации Андрей Рачев. – Но стоит заметить, что это предварительный прогноз, и он будет уточняться во второй половине апреля и начале мая. Ситуация будет зависеть от погодных условий, осадков, запаса воды в снежном покрове. Но если обстановка будет ухудшаться, то мы узнаем об этом заранее – минимум за неделю, что позволит и проинформировать граждан, и эвакуировать жителей затапливаемых территорий».

По словам Рачева, план противопаводковых мероприятий сформирован, в марте прошли соответствующие учения, и город зарезервировал необходимые материальные и финансовые ресурсы для оперативной помощи жителям в случае подтоплений, а также устранения последствий. К потенциальным спасательным и аварийно-восстановительным работам готовы 120 единиц техники, 26 плавсредств, а также 285 человек личного состава.

Готовится к возможному паводку и департамент городского хозяйства. Сейчас ключевая задача этого структурного подразделения – курировать очистку и вывоз снежных масс с общественных пространств. «В Сургуте 1 397 многоквартирных домов, за текущий сезон с придомовых территорий было вывезено 1 млн 41 тысяча кубических метров снега, общая площадь механизированной уборки придомовых территорий – 2 млн квадратных метров, – рассказал начальник штаба ГО и ЧС департамента городского хозяйства Евгений Московкин. – С автомобильных дорог местного значения, внутриквартальных проездов и тротуаров на 12 апреля вывезено 1,7 млн кубометров снега, из них 507 тысяч – начиная с марта. Кроме того, в период активного таяния снега с 26 марта по 4 апреля было откачано 570 кубических метров талых вод».

В городе также идет подготовка всей системы ливневых канализаций (а она включает трубы протяженностью 131 км) к выходу из «зимнего» состояния – подрядчики прочищают ее от грязи, мусора и прочих мешающих свободному течению воды субстанций.

В этом году вскрытие Оби ожидается 29 апреля (в прошлом году это случилось 3 мая) – примерно на неделю раньше средних значений. А это значит, что уже сейчас лед не такой толстый и крепкий, как хотелось бы многим. «Учитывая погодные условия, на Оби образовались многочисленные проталины, представляющие опасность для тех, кто гуляет по льду или ездит на снегоходах. В Югре уже зафиксированы два инцидента со снегоходчиками, три человека погибли», – сказал руководитель Сургутского инспекторского отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС по Югре Роман Хрущев.

Он также призвал всех горожан крайне внимательно следить за своими и не только детьми, дабы предотвращать их выход на лед в эти весенние дни. «Если вы видите, что дети лезут на лед – примите меры, чтобы убрать их оттуда. По каким-то причинам не можете это сделать сами – позвоните на номер 112, там есть специальные подразделения, которые приедут и снимут детей со льда с соблюдением всех норм безопасности. Разумеется, самих граждан также призываю на лед не выходить», – резюмировал Роман Хрущев.

При поддержке администрации Сургута


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Сегодня в 13:17, просмотров: 84, комментариев: 0
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