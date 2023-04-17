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В Сургуте 21 апреля перекроют улицы рядом с мечетью

В Сургуте перекроют улицы для празднования Ураза-байрама

В Сургуте 21 апреля перекроют улицы рядом с мечетью
Фото: ru.freepik.com

В Сургуте 21 апреля в связи с праздником Ураза-байрам частично перекроют улицы рядом с мечетью. Ограничения будут действовать с 3 часов ночи до 7 часов утра, сообщает пресс-служба администрации города.

В эти часы будет закрыт проезд по Никольской от перекрестка с ул. Безверхова до перекрестка с пр. Набережный по одной стороне от Безверхова. Также будет ограничено движение по одной стороне Набережного до перекрестка с Дзержинского.

Ураза-байрам — один из двух главных мусульманских праздников. Он длится три дня и завершает священный месяц Рамадан, во время которого верующие соблюдают строгий пост.


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Сегодня в 15:17, просмотров: 291, комментариев: 0
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