В Сургуте перекроют улицы для празднования Ураза-байрама

В Сургуте 21 апреля в связи с праздником Ураза-байрам частично перекроют улицы рядом с мечетью. Ограничения будут действовать с 3 часов ночи до 7 часов утра, сообщает пресс-служба администрации города.

В эти часы будет закрыт проезд по Никольской от перекрестка с ул. Безверхова до перекрестка с пр. Набережный по одной стороне от Безверхова. Также будет ограничено движение по одной стороне Набережного до перекрестка с Дзержинского.

Ураза-байрам — один из двух главных мусульманских праздников. Он длится три дня и завершает священный месяц Рамадан, во время которого верующие соблюдают строгий пост.