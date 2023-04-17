Авиакомпания Utair задержала два рейса в Сургуте

В аэропорту Сургута сегодня задержали два рейса авиакомпании Utair. Причина - замена самолетов, пишут региональные СМИ со ссылкой на справочную аэропорта и очевидцев.

В 7:40 должен был вылететь самолет в Санкт-Петербург. Однако, по словам очевидцев, уже после посадки пассажирам предложили выйти из салона. Их предупредили о задержке рейса в связи с заменой судна. В итоге самолет вылетел в Санкт-Петербург в 9:22.

Также сегодня задержали рейс из Сургута в Самару. Вылет перенесли с 9:30 на 12:55. На вопрос о том, не связано ли это с заменой судна до Санкт-Петербурга, в аэропорту кратко отметили, что ожидается «другой борт», пишет Muksun.fm.