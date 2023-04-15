Осужденным в Югре испекли и освятили пасхальные куличи

Отбывающие наказание в сургутской колонии испекли 2000 куличей по заказу Ханты-Мансийской митрополии РПЦ. Выпечка предназначена для осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в исправительных учреждениях и следственном изоляторе Югры.

Главный символ христианского праздника изготовили из натуральных продуктов – сливочного масла, молока, пшеничной муки, яиц и изюма. Глазурь из белков и сахарной пудры украсили яркой посыпкой.

«Перед отправкой куличей в пенитенциарные учреждения председатель епархиального отдела по тюремному служению протоиерей Георгий Кошелев освятил пасхальную снедь и совершил богослужение в местном храме» – отметили в пресс-службе УФСИН России по ХМАО.