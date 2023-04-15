Полиция Сургута просит помочь с поисками мужчины, который пропал 16 лет назад

В Сургуте ищут уроженца Новосибирска, который пропал 16 лет назад. По информации полиции, мужчина с 1 января 2007 не выходил на связь с родными и близкими.

Приметы: на вид 45 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы прямые, чёрные, глаза тёмно-карие.

Особые приметы: на левой руке отсутствует фаланга указательного пальца; неравномерное выпирание двух верхних передних зубов.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить по телефонам: 76-16-24, 76-17-15 код 3462 или 02.