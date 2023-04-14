16+
Логотип Сиапресс
USD  81,5045   EUR  90,1637  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Куда сходить в Сургуте на выходных 15-16 апреля // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 15-16 апреля // АФИША
Фото: https://www.shm-surgut.ru/

ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

Традиционный праздник музыкального безумия и конвейер по производству звезд сургутского андеграунда и большой сцены из обычных юношей и девушек, на котором выступят группы «Sweet Gift» и «Пещера», дуэт «Кабан и Катя Сокол», хип-хоп исполнители Ariven, Полдозы и Звукозависимый, сольные артисты Впоискесебя, Евгений Федулов и Валентин, а также Екатерина Горячкина с поэтическим сетом.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета по предпродаже: 300, на входе: 400 рублей. 16+

Концерт вокальных коллективов «New мысли о главном»

Место проведения: Городской культурный центр, улица Сибирская, 2. Время: 19:00.

Участники творческих коллективов Городского культурного центра попробуют разгадать смысл главных детских заблуждений и предложат новый взгляд на приметы, исторически сложившиеся много лет назад.

Это возможность для зрителей вместе с юными артистами проверить каждый из мифов, а также насладиться силой и чистым звучанием хрустальных голосов участников вокальных коллективов.

Телефон для справок: 8 (3462) 240-280. Цена билета: 400 рублей. 0+

Мастер-класс «Пасхальный сувенир»

Место проведения: Сургутский художественный музей, 3 этаж, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 11:00 и 14:00.

Музейная программа для всей семьи на ART-субботнике. Мастер-класс позволит детям познакомиться с искусством композиции в смешанной технике и сотворить своими руками пасхальный сувенир.

Телефоны для справок: 51-68-11 и 51-68-10. Цена билета: детям до 18 лет – 200 рублей, взрослый билет – 300 рублей, семейный билет – 350 рублей. 6+

16 апреля

Вечер музыки «PLAY MUSIC»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 15:00.

Ровно год назад в Сургуте появилось музыкальное пространство «PLAY MUSIC» для детей от 3,5 лет и взрослых, где обучают музыке. Игра на флейте, гитаре, фортепиано, вокалу, а также первые шаги в музыку для малышей.

На отчетном концерте вы увидите и услышите не только чему научились ученики студии, но и преподавателей. Прозвучит музыка из известных мультфильмов и фильмов, популярных песен и народной музыки.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Музейный праздник «Пасха наступила – радость охватила!»

Место проведения: Краеведческий музей, улица Просвещения, 7. Время: 14:00.

Пасха – праздник света и добра, который обязательно нужно провести с семьей и близкими людьми.

Гостей приглашают присоединиться в этот день к мероприятию «Пасха наступила – радость охватила!», которое познакомит с традициями проведения и обычаями светлого праздника воскресения.
Каждый сможет изготовить «Пасхальную голубку» – символ вселенской любви и благой вести.

Телефоны для справок: 90-77-34 и 51-68-17. Цена билета: 150 рублей. 3+

Мастер-класс «Vsплеск» + Экскурсия по выставке «неПонятное искусство. На грани»

Место проведения: Сургутский художественный музей, 3 этаж, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 11:00.

Сургутский художественный музей приглашает гостей н экскурсию по выставке. На мастер-классе предлагается создать с помощью полотна и красок интересные узоры и познакомиться с «неПонятным» искусством.

Телефоны для справок: 51-68-10 и 51-68-11. Цена билета для детей до 18 лет – 100 рублей, для взрослых – 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 14:38, просмотров: 370, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В финальном доме квартала «Булгаков» осталось 10 квартир 1095
  2. ​Культурно-образовательный форум Тюменской области соберет 400 участников 491
  3. ​В Тюменской области состоялся форум, посвященный активному долголетию 466
  4. Тюменское Инвестиционное агентство поддержит строительство двухэтажной ледовой арены 432
  5. Бастрыкин поручил проверить закрытие детсада в поселке ХМАО 432
  6. ​В Нижневартовске микроавтобус не поделил дорогу с легковушкой - пострадал мужчина 430
  7. Бассейн, стадион, школа: что отремонтируют в Сургутском районе в этом году 380
  8. Куда сходить в Сургуте на выходных 15-16 апреля // АФИША 370
  9. Женщина-инвалид из Сургута оказалась заперта в доме 369
  10. ​В Югре два дня искали пропавшего в лесу мужчину 348
  1. С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3678
  2. Сургутянам напомнили о старых схемах онлайн-мошенников 2405
  3. ​Совсем скоро в России будет практически невозможно избежать повестки на военную службу. Как это будет работать 2329
  4. Сургут попал в тройку лидеров городов РФ по качеству городской среды 1888
  5. Угощайтесь: три необычных рецепта пасхальных куличей // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1873
  6. Пять проектов Сургута победили в региональном конкурсе инициативных проектов 1856
  7. Архитектор Ботанического сада в Сургуте, весельчак, душа компании, лучший тамада, для друзей просто – Агабабыч 1778
  8. Врачи кардиоцентра Сургута помогли 16 иностранцам с болезнями сердца 1704
  9. Лжесотрудник оператора мобильной связи обманул сургутянку на 30 тысяч 1703
  10. Названо самое сложное слово в «Тотальном диктанте» 1692
  1. ​В Сургуте ищут «криминального авторитета», шантажировавшего местного жителя 3934
  2. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 3918
  3. Отстаньте от детей 3916
  4. ​Бхай или не бхай? 3889
  5. ​Комсомольский проспект выведут к Сайме этой весной 3776
  6. С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3678
  7. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 3646
  8. В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая 3540
  9. Полёты во сне… и наяву 3496
  10. ​Галаховы 3150

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика