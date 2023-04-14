Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

Традиционный праздник музыкального безумия и конвейер по производству звезд сургутского андеграунда и большой сцены из обычных юношей и девушек, на котором выступят группы «Sweet Gift» и «Пещера», дуэт «Кабан и Катя Сокол», хип-хоп исполнители Ariven, Полдозы и Звукозависимый, сольные артисты Впоискесебя, Евгений Федулов и Валентин, а также Екатерина Горячкина с поэтическим сетом.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета по предпродаже: 300, на входе: 400 рублей. 16+

Концерт вокальных коллективов «New мысли о главном»

Место проведения: Городской культурный центр, улица Сибирская, 2. Время: 19:00.

Участники творческих коллективов Городского культурного центра попробуют разгадать смысл главных детских заблуждений и предложат новый взгляд на приметы, исторически сложившиеся много лет назад.

Это возможность для зрителей вместе с юными артистами проверить каждый из мифов, а также насладиться силой и чистым звучанием хрустальных голосов участников вокальных коллективов.

Телефон для справок: 8 (3462) 240-280. Цена билета: 400 рублей. 0+

Мастер-класс «Пасхальный сувенир»

Место проведения: Сургутский художественный музей, 3 этаж, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 11:00 и 14:00.

Музейная программа для всей семьи на ART-субботнике. Мастер-класс позволит детям познакомиться с искусством композиции в смешанной технике и сотворить своими руками пасхальный сувенир.

Телефоны для справок: 51-68-11 и 51-68-10. Цена билета: детям до 18 лет – 200 рублей, взрослый билет – 300 рублей, семейный билет – 350 рублей. 6+

16 апреля

Вечер музыки «PLAY MUSIC»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 15:00.

Ровно год назад в Сургуте появилось музыкальное пространство «PLAY MUSIC» для детей от 3,5 лет и взрослых, где обучают музыке. Игра на флейте, гитаре, фортепиано, вокалу, а также первые шаги в музыку для малышей.

На отчетном концерте вы увидите и услышите не только чему научились ученики студии, но и преподавателей. Прозвучит музыка из известных мультфильмов и фильмов, популярных песен и народной музыки.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Музейный праздник «Пасха наступила – радость охватила!»

Место проведения: Краеведческий музей, улица Просвещения, 7. Время: 14:00.

Пасха – праздник света и добра, который обязательно нужно провести с семьей и близкими людьми.

Гостей приглашают присоединиться в этот день к мероприятию «Пасха наступила – радость охватила!», которое познакомит с традициями проведения и обычаями светлого праздника воскресения.

Каждый сможет изготовить «Пасхальную голубку» – символ вселенской любви и благой вести.

Телефоны для справок: 90-77-34 и 51-68-17. Цена билета: 150 рублей. 3+

Мастер-класс «Vsплеск» + Экскурсия по выставке «неПонятное искусство. На грани»

Место проведения: Сургутский художественный музей, 3 этаж, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 11:00.

Сургутский художественный музей приглашает гостей н экскурсию по выставке. На мастер-классе предлагается создать с помощью полотна и красок интересные узоры и познакомиться с «неПонятным» искусством.

Телефоны для справок: 51-68-10 и 51-68-11. Цена билета для детей до 18 лет – 100 рублей, для взрослых – 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+