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Сургутянка завоевала две медали на Чемпионате России по плаванию

Анастасия Гонтарь из Сургута завоевала две медали на Чемпионате России по плаванию

Сургутянка завоевала две медали на Чемпионате России по плаванию
Фото: пресс-служба СурГУ

Сургутянка Анастасия Гонтарь завоевала две медали на Чемпионате России по плаванию на короткой воде среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования прошли в Краснодаре. За медали боролись 350 спортсменов из 41 региона страны. Анастасия стала второй на дистанции 100 метров на спине и третьей на дистанции 50 метров вольным стилем.

«Это проходные соревнования, так как на международной арене у нас нет короткой воды. Кроме того, состязания были с коэффициентом, это значит, что даже если ты приплыл первым, то по коэффициенту мог не попасть в число призеров. На данном этапе подготовки я показала хорошие для себя результаты», - цитирует спортсменку пресс-служба СурГУ.

Сейчас Анастасия готовится к Чемпионату России, совмещенному с «Играми дружбы», который пройдет в июне. Это международный турнир по водным видам спорта, инициированный Минспорта.

Анастасия Гонтарь - чемпионка XVI Паралимпийских игр в Токио, мастер спорта международного класса, семикратная чемпионка России по паралимпийскому плаванию.


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Сегодня в 16:34, просмотров: 248, комментариев: 0
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