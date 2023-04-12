Анастасия Гонтарь из Сургута завоевала две медали на Чемпионате России по плаванию

Сургутянка Анастасия Гонтарь завоевала две медали на Чемпионате России по плаванию на короткой воде среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования прошли в Краснодаре. За медали боролись 350 спортсменов из 41 региона страны. Анастасия стала второй на дистанции 100 метров на спине и третьей на дистанции 50 метров вольным стилем.

«Это проходные соревнования, так как на международной арене у нас нет короткой воды. Кроме того, состязания были с коэффициентом, это значит, что даже если ты приплыл первым, то по коэффициенту мог не попасть в число призеров. На данном этапе подготовки я показала хорошие для себя результаты», - цитирует спортсменку пресс-служба СурГУ.

Сейчас Анастасия готовится к Чемпионату России, совмещенному с «Играми дружбы», который пройдет в июне. Это международный турнир по водным видам спорта, инициированный Минспорта.

Анастасия Гонтарь - чемпионка XVI Паралимпийских игр в Токио, мастер спорта международного класса, семикратная чемпионка России по паралимпийскому плаванию.