Из Сургута в Нижневартовск с мая по октябрь будет ездить электричка

С 28 мая по 28 октября между Сургутом и Нижневартовском будет курсировать электричка. Об этом сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги.

«В ХМАО-Югре в период с 28 мая по 28 октября назначаются ежедневные пригородные поезда №7496 Сургут – Нижневартовск и №6097 Нижневартовск – Сургут», – подчеркнули в СвЖД.

Отмечается, дополнительные пригородные поезда на летний сезон вводятся в связи с традиционным увеличением пассажиропотока.

Более подробно со всеми изменениями можно ознакомиться на сайте перевозчика – АО «Свердловская пригородная компания», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на станциях.