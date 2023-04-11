В сургутском кардиоцентре врачи имплантировали 11-летней девочке кардиостимулятор

11-летней девочке экстренно имплантировали кардиостимулятор в сургутском кардиодиспансере. Юную пациентку в скором времени госпитализировали в Кардиоцентр с жизнеугрожающим нарушением ритмом сердца, оно переставало биться на 17 секунд. Об этом рассказала главный кардиолог Югры Ирина Урванцева.

Подростка беспокоили внезапные приступы потери сознания, которые повторялись несколько раз в год. И очередной такой эпизод обморока пришелся как раз, когда на пациентке был медицинский прибор.

«Прибор зафиксировал, что в момент потери сознания сердце ребенка не билось 17 секунд! Такие случаи встречаются в практике крайне редко. Данное нарушение ритма является абсолютным показанием для имплантации электрокардиостимулятора», – поделилась главврач.

Интервенционный аритмолог Денис Моргунов провел малоинвазивную операцию, которая длилась около часа. Сегодня, спустя шесть дней, пациентка готовится к выписке.