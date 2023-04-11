Бывшего инспектора государственного пожарного надзора в Сургуте осудили за коррупцию

В Сургуте осудили бывшего инспектора городского отделения пожарного надзора за коррупцию в крупном и значительном размерах. С 2015 по 2018 годы обвиняемый получил в качестве взяток более 1 миллиона 300 тысяч рублей.

«Подсудимый, согласно ранее разработанной им схеме незаконного обогащения, вступил в сговор с руководителями двух коммерческих организаций, оказывающих на территории Сургута услуги по техническому обслуживанию систем пожарной безопасности. Злоумышленник вынуждал представителей управляющих компаний и других предприятий различных форм собственности заключать договоры на обслуживание систем пожарной безопасности с конкретными коммерческими организациями (руководители которых состояли в сговоре с подсудимым)», − сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Часть полученных денег передавались подсудимому в качестве взяток за общее покровительство, попустительство и способствование совершению действий в интересах этих коммерческих организаций. В сентябре 2019 года его задержали.

Мужчине назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 2 миллионов 500 тысяч рублей и лишением права занимать определенные должности на срок шесть лет.