Среди городов с условно дискомфортным климатом Сургут попал в тройку лидеров в рейтинге качества городской среды

В ежегодном рейтинге Индекса качества городской среды Сургут занял место в тройке лидеров среди крупных городов с условно дискомфортным климатом. информация об этом размещена на официальном портале администрации Сургута.

Индекс включает в себя 36 индикаторов оценки по шести направлениям: жилье, улично-дорожная сеть, озелененные пространства, общественно-деловая, социально-досуговая инфраструктуры, общегородское пространство.

«По итогам 2022 года Сургут достиг оценки в 217 баллов (в 2021 – 204 балла, 2020 – 200 баллов, 2019 – 180 баллов) и вошел в тройку лидеров среди городов своей размерно-климатической группы. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2022 году в городе завершены работы по благоустройству шести общественных территорий», – указано на сайте мэрии.

По мнению представителей администрации, вовлечение граждан в участие в развитии города проводится путем проведения субботников на территории города, публичных обсуждений инициативных проектов по благоустройству города, проведения опросов, бесед, тематических фестивалей и рейтингового и публичного голосования за проекты общественных территорий, планируемых к благоустройству.