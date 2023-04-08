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Лжесотрудник оператора мобильной связи обманул сургутянку на 30 тысяч

Жительница Сургута хотела продлить виртуальную сим-карту, а потеряла 30 тысяч

Лжесотрудник оператора мобильной связи обманул сургутянку на 30 тысяч
Фото: pexels

Лжесорудники оператора сотовой связи украли у сургутянки 30 тысяч рублей. Как рассказала женщина полицейским, ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником оператора связи, которой пользуется потерпевшая, предложил продлить срок договора с акционерным обществом на использование виртуальной сим-карты.

Пострадавшая согласилась. Чтобы не терять возможность пользоваться услугами любимой фирмы, она сообщила звонившему коды из смс-сообщений, тем самым открыв доступ к своим сбережениям.

«В результате противоправных действий неустановленного лица со счета женщины были списаны денежные средства в сумме порядка 30 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», – прокомментировали в пресс-службе УМВД Сургута.


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08 апреля в 15:06, просмотров: 1217, комментариев: 0
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