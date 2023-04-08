Сургутянин пожаловался приставам на коллекторов и тех оштрафовали на 60 тысяч

Коллекторскую контору оштрафовали на 60 тысяч после жалобы сургутянина. Как рассказал мужчина приставам, компания заставляла его выплатить долг посредством частых звонков, превышающих законную норму. Кроме того, горожанина вводили в заблуждение, сообщая недостоверную информацию о последствиях неисполнения финансового обязательства.

«Чтобы побудить сургутянина к возврату имеющейся просроченной задолженности, сотрудники ООО «Феникс» оказывали на него психологическое давление, вводили в заблуждение относительно последствий неисполнения финансового обязательства, осуществляли телефонные звонки в количестве, превышающем норму, установленную законодателем», – сообщили в УФССП Югры.

Приставы отмечают, что любой югорчанин, попавший в подобную ситуацию, может позвонить на №горячую линию» и получить бесплатную консультацию по телефонам: 8(3467)352063, 8(3467)352013.