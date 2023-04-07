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В Сургуте коллекторов оштрафовали на 60 тысяч рублей за назойливость

Коллекторская компания получила штраф за давление на должника из Сургута

В Сургуте коллекторов оштрафовали на 60 тысяч рублей за назойливость
Фото: pixabay

Житель Сургута обратился в УФССП по ХМАО с жалобой на коллекторскую компанию ООО «Феникс». По словам мужчины, сотрудники организации прибегали к запрещенными приемам, чтобы любыми способами заставить его выплатить долг.

«Чтобы побудить сургутянина к возврату имеющейся просроченной задолженности, сотрудники ООО «Феникс» оказывали на него психологическое давление, вводили в заблуждение относительно последствий неисполнения финансового обязательства, осуществляли телефонные звонки в количестве, превышающем норму, установленную законодателем», - рассказали в пресс-службе УФССП по ХМАО.

В ведомстве подчеркнули, что ООО «Феникс» является профессиональной коллекторской организацией, а потому обязано соблюдать требования законодательства о защите прав и законных интересов физического лица при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. За выявленные нарушения компанию оштрафовали на 60 тыс. рублей.

В Югре работает «горячая линия», где можно проконсультироваться о правомерности действий кредитора или коллекторов. Звонить следует по тел.: 8 (3467) 352063, 8 (3467) 352013.


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Сегодня в 17:16, просмотров: 274, комментариев: 0
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