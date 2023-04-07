Обработка Сургута от клещей начнется в конце апреля

Снег в Сургуте еще только сходит, а городские службы уже готовятся к предстоящей битве с клещами. По мере прогрева земли вредные членистоногие будут просыпаться довольно злыми и голодными, поэтому пик укусов обычно приходится на май. Следовательно, первый этап зачистки городской территории намечен на 28 апреля – 31 мая.

Как рассказывает директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко, на саму акарицидную противоклещевую обработку потребуется десять дней, но свои коррективы может внести погода – например, если снег не успеет окончательно сойти, или будут идти дожди. В целом план вытравить клещей на всех территориях общего пользования в городе – 309 объектов площадью 435,8 гектара, из них парки и скверы занимают 248,5 гектара. Первым делом специалисты придут на территории детских садов, школ и оздоровительных лагерей – там обработка будет идти на выходных. А в целом от клещей зачистят все парки, скверы, набережные, объекты здравоохранения, социального обслуживания, физкультуры и спорта, кладбища.

Майская кампания не будет единственной. В течение сезона проводится три обработки – вторая стартует через 25-30 дней после первой, а третья – через 30-45 дней после второй. Каждую волну финализирует специальное исследование, которое должно оценить эффективность воздействия на клещей. Если где-то их не получилось вытравить достаточно хорошо – будет назначен еще один заход с последующим замером эффективности.

Сургутян предупредят об этом еще неоднократно, но не будет лишним напомнить – гулять в местах, где проведена обработка от клещей, не рекомендуется в течение трех дней , а собирать дикоросы – в течение 40 дней.

Понятно, что сургутяне так или иначе выбираются в те места, куда противоклещевая обработка не дотягивается, и «ловят» там опасных кровососов. В этом случае их будут ждать в Сургутской клинической травматологической больнице. Там первые (обычно, завозные) случаи регистрируют в апреле, затем идет майско-июньский пик, потом спад.

«Любая местность с подлеском или лесом – что в городе, что за его пределами, – будет опасным в плане нападения клещей. Если вы туда ходите – нужно защищаться, – рассказывает врач-эпидемиолог сургутской травматологии Олеся Шафикова. – Самое главное – это одежда. Она должна быть с манжетами, чтобы клещ не мог забраться под одежду и найти там место для присасывания. Им довольно сложно прокусить человеческую кожу, поэтому они ищут наиболее тонкие места – подмышечные впадины, волосистая часть головы, кожа за ушами, пах».

Сам по себе укус был бы не страшен, если бы не инфекции, которые переносят клещи. Из них самая распространенная (но не единственная) – клещевой энцефалит. Если ваша работа или хобби связаны с походами в места, где активничают эти членистоногие, лучше пройти вакцинацию. Но делать это нужно заранее – сначала идет первая доза, затем через 1-3 месяца вторая, и еще через 9-12 месяцев – третья. Далее нужно будет поддерживать иммунитет ревакцинацией раз в три года. Но вообще антитела в существенном объеме у вас появятся только через две недели после второй вакцинации. Но даже если вы полностью упакованы против клещевого энцефалита – это не спасет вас от других примерно семи инфекций, которые носят в себе клещи, поэтому защита в виде одежды и репеллентов будет актуальна в любом случае.

Если все-таки вы нашли на себе этого кровососа – нужно ехать в травматологию (благо, по этому поводу там принимают круглосуточно). Врачи снимут клеща, обработают рану и, если с момента укуса прошло меньше 72 часов, предложат инъекцию иммуноглобулина – препарата, который резко усилит иммунитет для борьбы с попавшими в организм инфекциями.

Так или иначе, на подготовку к активному клещевому сезону остался месяц. Берегите себя и следите за информацией об акарицидной обработке городских территорий.

При поддержке администрации Сургута