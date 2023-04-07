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Куда сходить в Сургуте на выходных 8 – 9 апреля? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 8 – 9 апреля? // АФИША
Фото: СМДТ

8 апреля

Видеотрансляция сказки с оркестром «Затейники»

Место проведения: малый зал МАУ «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18. Время: 14:00.

По рассказам Н. Носова. Детям никогда не бывает скучно, потому что они знают сто и один способ развеселиться. Ведь они такие выдумщики и фантазеры! Вот только порой их затеи заканчиваются совсем не так, как ожидалось... Именно о таких незадачливых друзьях сказка «Затейники».

Музыка – Г. Г. Шендерев, О.И. Егорова, С. П. Яшина, А. В. Староверова

Художественное слово – российская актриса театра и кино Анна Максимова.

По вопросам наличия мест и возможности бронирования уточняйте по тел.: 52-18-12. 0+

Спектакль «Чернобыльская молитва»

Место проведения: Сургутский музыкально-драматический театр, улица Грибоедова, 12. Время: 19:00.

Моноспектакль Анны Махриной по одноименной документальной повести Светланы Алексиевич.

Пронзительная, шокирующая история о чернобыльской катастрофе производит оглушительное впечатление – может быть, еще и потому, что так просто, так спокойно, так ясно рассказана… Рассказана вдовой пожарного, тушившего 4-ый атомный энергоблок ночью 26 апреля 1986 года.

Светлана Алексиевич закончила и опубликовала книгу «Чернобыльская молитва» (хроника будущего) в 1997 году. Эта книга не о Чернобыле, как пишет сама автор, а о мире после Чернобыля. Как человек живет, обживает новую реальность, которая произошла, существует, но еще не осознана и не понятая. Люди, пережившие Чернобыль, люди, живущие после Чернобыля, добывают новое знание. Знание для всего человечества. Не случаен в этом смысле подзаголовок книги - хроника будущего. В 2015 году Светлана Алексиевич стала Лауреатом Нобелевской премии по литературе.

Телефон для справок: +7 (3462) 53-03-19. Цена билета: 450 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Мастер-класс «Дива»

Место проведения: музейный центр, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 11:00 и 14:00.

Сургутский художественный музей предлагает посетителям провести выходной день за музейной программой для всей семьи. Мастер-класс нацелен на созданиекаскадных сережек из бисера.

Телефон для справок:51 68 11. Цена билета для детей до 18 лет: 300 рублей, для взрослых: 450 рублей, семейный билет стоит 525 рублей.

9 апреля

Выставка «Любовь, добро, милосердие, вера и гуманность»

Место проведения: мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история. Югра», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время: 15:00.

На выставке представлены сюжетные фигурки, выполненные детьми с ОВЗ в стилистике Вальдорфской школы, которая основывается на эмоциональном проживании информации, приобретении жизненного опыта, развитии интуиции и воображения.

Изделия из глины созданные ребятами Сургутской школы с профессиональной подготовкой» очень разнообразны и охватывают множество направлений для развития. Здесь и работа с мелкой моторикой, и с расширением кругозора. Любое изделие создается с целью его дальнейшего использования, а потому каждое покрыто пищевой глазурью и сделано в соответствии с технологией изготовления.

Телефон для справок: 58-90-90 (касса) или 58-90-92 (отдел маркетинга и внешних связей). 0+

Спектакль «Красная шапочка»

Место проведения: малый зал МАУ «Сургутская филармония» улица Энгельса, 18. Время: 11:00 и 13:00.

Музыкальная постановка «Красная Шапочка» пронизана неповторимым французским колоритом. Это история о маленькой девочке, которая идет навестить свою больную бабушку, а голодный Волк решает ее съесть. Конечно, мы все знаем, что все закончится благополучно, но это не мешает нам переживать за главную героиню, ее бабушку и с нетерпением ждать счастливой развязки. В спектакле много песен и юмора.

Телефон для справок: +7 (3462) 34 44 03.Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Музейный праздник «Чудеса на купеческой»

Место проведения: «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова», улица Просвещения, 7. Время: 12:00.

На празднике вы сможете познакомиться с Домовым или Суседкой. Так его называли сургутяне в конце XIX века.

Суседка и его помощница Василиса расскажут нашим гостям о мифах и обычаях, связанных с «невидимым» хозяином дома, познакомят с правилами поведения в жилье, которым придерживались в конце XIX века.

На мастер-классе каждый участник сделает свой оберег для защиты дома от злых духов и напастей.

Телефоны для справок: 51-68-17 и 90-77-34. Цена билета 150 рублей. 3+


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Сегодня в 13:47, просмотров: 325, комментариев: 0
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