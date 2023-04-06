Студенты из Сургута готовят к запуску съедобную посуду из рисового крахмала

Студенты Сургутского государственного университета придумали посуду из рисового крахмала. По словам разработчиков, аналогов их посуде в России нет, а в мире подобные решения есть в Китае и Мексике, пишет RT со ссылкой на пресс-службу платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Посуда изготавливается из рисового крахмала. После использования ее можно будет скормить птицам или съесть самим - процесс разложения, таким образом, занимает несколько минут. Если рисовую посуду выбросить, то для разложения потребуется два-три месяца в зависимости от уровня влажности среды.

Биоразлагаемая посуда изготавливается в лабораторных условиях с использованием печей. По прочности рисовая посуда практически не будет уступать пластиковой, уверяют разработчики. Съедобными приборами уже заинтересовались представители фаст-фуда и доставщики еды. Сейчас сургутские студенты дорабатывают «рецепт» изготовления, выйти на массовое производство планируется к осени.