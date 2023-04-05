В Сургуте проходит детская акция «Не дай себя в обиду!»

Сургут присоединится к ежегодной акции под названием «Не дай себя в обиду!», которая стартует 1 апреля и продлится весь месяц. Акция проходит с целью своевременно выявить и оказать квалифицированную психологическую помощь детям и родителям, столкнувшимся с проблемой буллинга. Организаторы акции обращают внимание горожан: срочную консультацию квалифицированного психолога можно получить анонимно, бесплатно и круглосуточно по Детскому телефону доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122.

Проблема травли, насилия среди детей, или, как ее называют общим словом «буллинг», в той или иной форме имеет место в большинстве детских учреждений и коллективов. Издевательства со стороны сверстников могут быть чрезвычайно травмирующими как для жертвы, так и для свидетелей происходящего, а последствия имеют как острые негативные краткосрочные эффекты, так и серьезные отсроченные проявления. Помощь психолога в этом случае требуется не только детям, но и родителям, которые не знают, как правильно вести себя с ребенком в такой ситуации. Специалисты предупреждают родителей: если ребенок постоянно в подавленном настроении и отказывается ходить в школу, общаться с одноклассниками, замкнулся в себе – это уже повод обратиться за помощью. Поделиться своими переживаниями по телефону могут и дети.

«В службу Детского телефона доверия регулярно поступают обращения от детей, подростков и родителей по проблеме насилия среди сверстников», - отметили в отделении экстренной психологической помощи.

Взрослые часто игнорируют травлю и не вмешиваются, считая конфликты и драки элементами взросления детей. Но систематически повторяющееся насилие подрывает способность ребенка видеть себя полноценным, желанным, компетентными и эффективным человеком - видеть себя личностью.

Акция «Не дай себя в обиду!» призвана, в том числе, содействовать развитию навыков преодоления трудностей в будущем у подрастающего поколения. В рамках акции родители могут получить ответы на вопросы не только по проблеме буллинга, но и по разным аспектам детско-родительских отношений, воспитания и развития ребенка.