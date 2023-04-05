Сургутский депутат планирует построить в городе запоминающуюся достопримечательность

Самый богатый депутат Думы Сургута Евгений Барсов планирует построить уникальную достопримечательность, которая будет ассоциироваться с городом. Одна из его идей − пирамида Хеопса, сообщили в «Вестнике».

«Нам нужна оригинальная идея, чтобы о ней сразу заговорили во всем мире. И Сибирь чтобы люди ассоциировали с Сургутом. Должен быть символ. Например, Пирамида Хеопса, − поделился депутат.

Отметим, что Евгений Барсов намерен обсудить свою идею с главой Сургута Андреем Филатовым.

Напоминаем, ранее российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев раскритиковал местный Биг-Бен, назвав его «провинциальной вторичностью».