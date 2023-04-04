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В Сургуте открылась первая в УрФО и четвертая в России «Школа 21»

Герман Греф и Наталья Комарова приехали на торжественное открытие «Школы 21» в Сургуте

В Сургуте открылась первая в УрФО и четвертая в России «Школа 21»
Фото: admhmao.ru

В Сургуте накануне открыли первый в УрФО кампус «Школы 21» – это современный центр подготовки кадров в сфере информационных технологий. Проект помогает людям от 18 лет бесплатно получить прикладные навыки в IT-сфере, а компаниям — специалистов высокой квалификации для цифровой трансформации региона.

«Это очень крутое обучение, атмосфера просто невероятная. Она одновременно сложная и не напряженная. Мы постоянно находились в поиске каких-то решений. Многое было непонятно первые дни, но мы работали сообща – кто-то помогал, объяснял, если уже понял. Самое главное, чем нас научили – привыкать к новым условиям. Каждый день мы решали новые задания. Теперь ждем результаты отбора», – рассказал выпускник первого интенсива, сотрудник ГРЭС-2 Дмитрий Пею.

В здании есть все для комфортного пребывания. Огромные высокотехнологичные классы, в котором могут проходить обучения сразу 750 студентов, релаксационные залы, кухня. Для иногородних обучающихся предоставляют место в общежитии. Однако людей сильнее всего привлекает возможность получить новые навыки с нуля и формат «peer-to-peer», когда все участники образовательного процесса равны друг перед другом. Для того, чтобы попасть в школу программирования, необходимо зарегистрироваться на сайте, пройти отборочные игры и интервью.

«Я целенаправленно сюда пришла, хотела получше разобраться в этой сфере. Мне нужно было пройти две игры на логику и память, затем заполнить анкету. После этого меня попросили лично привезти документы в кампус. Затем мне ответили, что ждут меня здесь», – поделилась обучающаяся интенсива, библиограф из Югорска Дарья Мищенко.

На первую волну обучения в Сургуте было подано более 3000 заявок из 33 городов России. Средний возраст абитуриентов — от 20 до 35 лет. Самому старшему участнику сургутского кампуса – 63 года. Около 400 участников пройдут через отборочные интенсивы этой весной: один их них уже завершен, второй стартовал 3 апреля.

«У нас очень высокий конкурс – практически 100 человек на место. Кроме того, большинство студентов ни разу не пробовали кодить. Школа в Сургуте замечательна тем, что у нас очень много девушек. 35% наших учеников – девушки, мы очень этим гордимся и надеемся, что они смогут найти себя в IT-отрасли по региону и в стране», – подчеркнул директор сургутского кампуса «Школы 21» Александр Федюков.

В торжественной церемонии открытия приняли участие помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Гостям представили нейросеть «Югра», которая смогла изобразить наш регион в виде человека. Наиболее важно то, что программы обучения в школе адаптированы под кадровые потребности и специфику автономного округа. В рамках проекта предусмотрено оказание консультаций компаниям и содействие участникам в поисках стажировки или постоянного места работы.

«Перед принятием решения об открытии «Школы 21» в регионе проведен опрос потенциальных работодателей будущих выпускников школы. Среди них — компании нефтегазового, энергетического и финансового секторов, бюджетные учреждения. По результатам исследования мы подтвердили, что запрос на IT- специалистов очень высок. Получая специалистов мирового уровня, мы работаем на цифровую трансформацию региона», — обозначила губернатор Югры Наталья Комарова.

Отметим, что данный проект был реализован в рамках соглашений между правительством автономного округа, Сбербанком и «Школой 21» о стратегическом партнерстве по подготовке кадров в области информационных технологий.

«Сегодня, по оценкам экспертов, «Школа 21» не имеет равных по уровню технологичности, широте охвата специальностей и возможностям выбора будущей профессии, связанной с IT. Методика обучения, основанная на практических занятиях и принципе «равный равному», абсолютно уникальная. После окончания школы выпускники сразу же становятся высококвалифицированными специалистами, за которыми в очередь выстраиваются ведущие российские компании. Я благодарю губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Владимировну Комарову, которая очень быстро приняла решение о создании «Школы 21» в Югре, и еще быстрее этот проект был реализован командой региона на самом высоком уровне», — сказал председатель правления Сбербанка Герман Греф.

На данный момент в трех кампусах «Школы 21» по стране учатся более 4100 человек из 70 регионов России, более 1800 из них уже успешно трудоустроены в крупнейших IT -компаниях и стартапах России. «Школа 21» в Сургуте — четвертая в стране и первая в Уральском федеральном округе — станет точкой притяжения для всех желающих получить востребованное образование в сфере IT.


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04 апреля в 16:01, просмотров: 732, комментариев: 0
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