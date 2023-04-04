Центр охраны материнства и детства в Сургуте спасает жизни пациентов с помощью новых методик

В сургутский Центр охраны материнства и детства поступила 30-ти летняя пациентка в активной фазе родов. Операция была осложнена кровотечением, и было решено прибегнуть к малоизвестной методике. Врачи сумели спасти мать и ребенка.

«Мультидисциплинарная бригада в составе врачей акушер-гинекологов, врача-трансфузиолога, анестезиолога-реаниматолога начала борьбу с жизнеугрожающим состоянием, но кровотечение после проведения консервативных методов не прекращалась, и было решено провести эндоваскулярный гемостаз», – сообщается в телеграмм-канале БУ ХМАО «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства».

Благодаря четкой слаженной работе команды специалистов Центра операция прошла успешно, кровопотеря не превысила 1000 мл. Пациентка уже находится в послеродовом отделении вместе с ребенком, чувствуют они себя хорошо.