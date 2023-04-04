16+
Логотип Сиапресс
USD  77,9510   EUR  84,6185  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Многодетную сургутянку приговорили к штрафу за безразличие к детям

​Многодетную сургутянку приговорили к штрафу за плохое воспитание и содержание детей

Многодетную сургутянку приговорили к штрафу за безразличие к детям
Фото: pixabay

В Сургуте суд приговорил к штрафу 30-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию детей, сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

В полицию в мае 2022 года обратилась патронажная участковая медицинская сестра. Она сообщила, что многодетная мать на протяжении нескольких дней не допускала ее до новорожденного ребенка. После этого к женщине приехали сотрудники полиции, представители опеки и попечительства и бригада скорой помощи.

«В момент проверки квартира находилась в антисанитарном состоянии, а ее 30-летняя хозяйка в алкогольном опьянении. Разбросанные повсюду вещи, грязные полы, неприятный запах, пустые бутылки и окурки, отсутствие продуктов и готовой пищи свидетельствовали о том, что женщина не осуществляла должный уход за своими детьми 2020 и 2022 годов рождения, не уделяла внимание их здоровью, оставляла без помощи в опасном для их жизни состоянии», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Детей госпитализировали, медики диагностировали у них различные аутоимунные, вирусные и инфекционные заболевания.

Ранее многодетная мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей в отношении старших детей 10 и 8 лет. За это ее лишили родительских прав.

В отношении женщины возбудили два уголовных дела. Суд назначил ей штраф в размере 12 тысяч рублей. Уточняется, что женщина ни разу не интересовалась здоровьем и состоянием своих четверых детей и не предпринимала меры по их возвращению в семью.


нравится (2) не нравится (1)
Сегодня в 13:08, просмотров: 166, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Улицы, парки и скверы Сургута активно очищают от сугробов 865
  2. ​Югорские фотографы могут показать «Самую красивую страну» 786
  3. Сургутскому УМН АО «Транснефть – Сибирь» исполнилось 55 лет с момента образования 739
  4. ​Давайте посмотрим, какова ситуация с общественным транспортом в Тюмени 721
  5. ​Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля 2022 года 712
  6. Сбербанк отменил комиссию за переводы для граждан, призванных на военную службу и принимающих участие в специальной военной операции 702
  7. ​Тюменский завод наращивает производство благодаря мерам господдержки 622
  8. ​На выставке «Тюмень Агро-2023» представлено более 120 единиц сельхозтехники 559
  9. ​Что такое наказы избирателей и как правильно их использовать для улучшения жизни вокруг 486
  10. ​Александр Моор: Экономическая и социальная стабильность – приоритет для регионального правительства 477
  1. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 2911
  2. В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая 2391
  3. ​Галаховы 2250
  4. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 2145
  5. ​Экс-заместитель директора и ее семья взяли у сургутского водоканала миллионный долг и не вернули половину 1986
  6. ​Приглашение к разговору 1977
  7. ​Кирилл Киселев: «С 1 мая автобусных маршрутов в Сургуте станет меньше на четверть. Но в целом сеть станет лучше» 1972
  8. Театр начинается с вешалки // ФОТОРЕПОРТАЖ 1865
  9. Зеленые зоны Сургута начнут обрабатывать от клещей с 28 апреля 1837
  10. Спуск в купальниках по заснеженному склону пройдет в Сургуте 1753
  1. ​Был ли майдан? 14603
  2. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 9750
  3. Время первых. Полвека назад в Сургуте… 3859
  4. Проект «ДУМАть и решать». Женщины в Думе Сургута. Дина Биглова-Фатова 3784
  5. Поверенный Его Величества 3601
  6. Город Нового года 3169
  7. ​В Сургуте ищут «криминального авторитета», шантажировавшего местного жителя 3160
  8. ​Бхай или не бхай? 3045
  9. ​Комсомольский проспект выведут к Сайме этой весной 3000
  10. ​АО «Транснефть – Сибирь» повысило надежность инфраструктурных объектов в четырех регионах 2951

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика