​Многодетную сургутянку приговорили к штрафу за плохое воспитание и содержание детей

В Сургуте суд приговорил к штрафу 30-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию детей, сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

В полицию в мае 2022 года обратилась патронажная участковая медицинская сестра. Она сообщила, что многодетная мать на протяжении нескольких дней не допускала ее до новорожденного ребенка. После этого к женщине приехали сотрудники полиции, представители опеки и попечительства и бригада скорой помощи.

«В момент проверки квартира находилась в антисанитарном состоянии, а ее 30-летняя хозяйка в алкогольном опьянении. Разбросанные повсюду вещи, грязные полы, неприятный запах, пустые бутылки и окурки, отсутствие продуктов и готовой пищи свидетельствовали о том, что женщина не осуществляла должный уход за своими детьми 2020 и 2022 годов рождения, не уделяла внимание их здоровью, оставляла без помощи в опасном для их жизни состоянии», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Детей госпитализировали, медики диагностировали у них различные аутоимунные, вирусные и инфекционные заболевания.

Ранее многодетная мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей в отношении старших детей 10 и 8 лет. За это ее лишили родительских прав.

В отношении женщины возбудили два уголовных дела. Суд назначил ей штраф в размере 12 тысяч рублей. Уточняется, что женщина ни разу не интересовалась здоровьем и состоянием своих четверых детей и не предпринимала меры по их возвращению в семью.