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Югорчанка украла деньги у родного отца на покупку наркотиков

Жительнице Сургутского района грозит шесть лет лишения свободы за кражу денег у родного отца

Югорчанка украла деньги у родного отца на покупку наркотиков
Фото: ru.freepik.com

Жительница поселка Барсово украла у родного отца более 26 тысяч рублей на покупку наркотических средств. Теперь 36-летняя горе-дочь может лишиться свободы на срок до шести лет, рассказали в пресс-службе ОМВД России по Сургутскому району.

«В ОМВД России по Сургутскому району поступило сообщение от мужчины 1960 года рождения по факту кражи денежных средств на сумму более 26 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», − добавили в ведомстве.

Сейчас обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напоминаем, ранее житель Сургутского района два дня крал деньги у друга под предлогом покупки алкоголя и закусок.


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Сегодня в 10:29, просмотров: 285, комментариев: 0
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