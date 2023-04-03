Масштабная генеральная уборка снега в Кедровом логе идет полным ходом

В Сургуте проходит генеральная уборка общественных территорий от снега. Сегодня же наводили порядок на дорожно-тропиночной сети в парке Кедровый лог. В течение зимнего сезона проходит плановая уборка снега два раза в неделю. Чистка снежного наста, который мешает свободному перемещению горожан, началась 15 марта, на сегодняшний день половина запланированных территорий уже убрана.

Депутат Думы Татьяна Калиниченко выразила благодарность главе города Андрею Филатову за инициативу по уборке снега. Это была очень долгая зима, и, конечно, жителям уже хочется выйти погулять на улицы, а учитывая аномально большое количество выпавшего снега, это было бы крайне трудно. По ее словам, это очень здорово, что сейчас начали очищать общественные территории для прогулок.

Депутат хотела бы, чтобы уделялось внимание также пешеходным зонам, потому что на сегодняшний день невозможность комфортно передвигаться становится большой проблемой особенно маломобильным гражданам и людям с колясками. Это необходимо решить как можно быстрее.

«Со своей стороны мы приветствуем эту инициативу и хотелось бы, конечно, чтобы не только муниципальные службы города были подключены к такой хорошей акции, но и бизнес-сообщества и сами горожане. Убрав небольшую территорию вокруг дома, мы создадим очень большой эффект и сделаем наш город уютнее», – прокомментировала Татьяна Калиниченко.

Сквер Геологов-Первопроходцев, Мемориал, Площадь Советов, 13а, 5а, 14б микрорайоны уже были очищены от снежных завалов в Сургуте. Об этом корреспондентам рассказала директор муниципального казенного учреждения «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко, на содержании которого находятся 45 объектов благоустройства.

С октября прошлого года по сегодняшний день было вывезено 13 тысяч кубов снега, а с января по сегодняшний день – девять с половиной. До Нового года были не такие обильные снегопады, однако с января-февраля объем снега значительно увеличился.

«В рамках нашего учреждения уборка снега выполняется собственными силами. У нас свои участки, своя техника, свои рабочие. Только в этом году с привлечением… пять объектов у нас убирает подрядная организация. Это около трех миллионов рублей», – подытожила Ирина Николаенко.