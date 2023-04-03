Жительница Сургутского района инвестировала в мошенников на протяжении пяти месяцев

В Лянторе местная жительница стала жертвой лжекуратора финансовой биржи. 44-летняя женщина хотела заработать на инвестициях в «Газпром», однако лишилась 1,6 млн рублей за пять месяцев.

«В ноябре 2022 года в сети Интернет она наткнулась на объявление о получении заработка через инвестиции «Газпром». Женщину заинтересовало предложение и прошла регистрацию на данном сайте. После чего с ней связался неизвестный, который провел с ней инструктаж, создал ей личный кабинет на сайте, а также предложил ей стать ее куратором», − рассказали в пресс-службе ОМВД России по Сургутскому району.

В личном кабинете сургутянки, созданном мошенником, каждый день появлялась прибыль. Поэтому потерпевшая смело оформила онлайн-кредит на сумму более 900 тысяч рублей и перевела их лжекуратору для покупки акций. В марте женщина попросила обналичить прибыль, но мошенники прекратили с ней связь.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, чтобы установить и задержать аферистов.