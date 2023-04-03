Две женщины упали с 9 этажа в Сургуте за выходные

В Сургуте в течение выходных две женщины упали с 9 этажа. По предварительным данным, они получили серьезные травмы, но остались живы.

Первый инцидент произошел в субботу, 1 апреля, на ул. Энергетиков, 5. По информации «К-Информ», женщина в ходе празднования дня рождения вышла на балкон и упала вниз. К приезду медиков она была в сознании и жаловалась на боли, сообщили очевидцы журналистам. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

В воскресенье, 2 апреля, женщина выпала из окна дома на ул. Мира, 51. По предварительной версии, 64-летняя горожанка мыла окна и случайно вывалилась, пишет «Вестник». Пенсионерка приземлилась в снег - с многочисленными травмами ее увезли в больницу.