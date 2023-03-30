В старейшем рыбном заводе Сургутского района откроют перерабатывающий цех

В Сытомино начнут производить рыбные консервы. Таков план развития рыбодобывающего предприятия «Восход». Об этом сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой у себя в соцсетях.

Отмечается, что сытоминский завод работает несколько десятков лет. Он занимается добычей, переработкой и продажей рыбной продукции. Во время рабочей встречи с директором предприятия глава муниципалитета предложил сократить оборот реализации сырой рыбы и создать перерабатывающий цех для производства консервов. Также в планах закупить необходимое оборудование для рыболовецкого флота.