Приемная кампания по зачислению детей в первые классы стартовала в Сургуте

В Сургуте в среду, 29 марта, начался прием заявлений на зачисление детей в первые классы. Большинство родителей предпочли подать заявление через портал Госуслуг. По словам директора департамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО Павла Ципорина, сбоев в работе портала не зафиксировано.

«Зачисления еще идут. Сбоев в работе Госуслуг не было. Порядка 99 процентов заявлений у нас подают в электронном виде», – сообщил Ципорин «Вестнику».

Зачисление детей в первые классы пройдет в два этапа. До 30 июня можно подать заявление по месту регистрации, а в период с 6 июля по 5 сентября — в любую другую школу, если там останутся места.

Приемная кампания в первые классы сегодня также началась в Урае, а до этого - в Белоярском и Октябрьском районах, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Когалыме и Югорске. В Сургутском районе прием заявлений начнется в девять часов утра 31 марта.