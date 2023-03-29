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Сургутская власть усилила контроль над коммунальщиками в ходе генеральной уборки от снега

В Сургуте продолжается генеральная уборка города от снега

Сургутская власть усилила контроль над коммунальщиками в ходе генеральной уборки от снега
Фото администрации Сургута

Генеральная уборка Сургута от снега в самом разгаре. Глава города Андрей Филатов объявил ее 15 марта, и за первые десять дней коммунальщики полностью вычистили почти четверть придомовых территорий. «Это примерно 500 000 квадратных метров. С придомовых территорий вывезено 150 тысяч кубометров снега. По проездам цифра больше – там порядка 50 процентов убрано, а вывезено порядка 400 тысяч кубометров. В связи с потеплением управляющим компаниям необходимо оперативнее убирать придомовые территории, чтобы не допускать скользкости», – рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Сургута Вячеслав Адушкин.

Разумеется, такая масштабная и сложная работа, в которой участвуют огромное количество техники и людей, не обходится без накладок. Чтобы их минимизировать, администрация Сургута усилила контроль над организациями, на действия которых поступают жалобы. И жалобы эти необязательно должны быть как-то официально оформленными. Только через систему «Инцидент Менеджмент» с начала марта было выявлено 170 обращений недовольных граждан, высказанных через социальные сети. По следам этих постов, а также иных сигналов, администрация города выписала более 40 предостережений за ненадлежащее содержание придомовых территорий (с начала зимы оных набралось 165).

«В соответствии с поручением главы города Андрея Филатова сотрудники контрольного управления ежедневно совершают объезды территории города, включая придомовые. «Мы выявляем нарушения и принимаем соответствующие меры, —объясняет муниципальный жилищный инспектор контрольного управления администрации Сургута Арсений Сальников. – Чаще всего реагируем на жалобы жителей. В этом году жители чаще жаловались на неочищенную придомовую территорию, крыши домов, крыши балконов. Согласно правилам благоустройства города, после очистки двора управляющая компания обязана вывезти снег в течение семи дней. После того, как фиксируем нарушение, в адрес управляющей компании направляется рекомендательное письмо либо предостережение».

Занимаются этой работой и сотрудники Жилстройнадзора Югры в Сургуте. Они провели 650 собственных проверок, по итогам которых выписали 470 предостережений управляющим компаниям, в том числе – за некачественную или несвоевременную уборку снега.

«Также по материалам прокуратуры мы привлекли одно должностное лицо управляющей компании к административной ответственности – наложили штраф 25 000. Там было нарушение и в содержании подъездов, и некачественная уборка снега, в том числе, – отметил заместитель руководителя Жилстройнадзора Югры - начальник Сургутского отдела инспектирования Руслан Ахмадуллин. – Отмечу, в рамках своей деятельности ранее давали предостережения, рекомендательные письма. Но 17 марта внесены изменения в законодательство, и теперь по результатам выездных контрольно-надзорных мероприятий со взаимодействием с юридическим лицом мы можем выдавать предписания не только, когда есть угроза жизни и здоровью, но и при нарушении обязательных требований».

Напомним, что генеральная уборка Сургута от снега стартовала 15 марта и продлится до 15 апреля – день, когда должна завершиться кампания по зимнему содержанию городских территорий. Смысл акции – в синхронизации работы коммунальщиков по очистке улично-дорожной сети, общественных пространств и придомовых территорий, дабы уменьшить масштаб весеннего подтопления Сургута.

При поддержке администрации Сургута


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Сегодня в 12:47, просмотров: 340, комментариев: 0
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