Чем в Сургуте занимаются народные дружины и как туда попасть

От словосочетания «народная дружина» веет советским прошлым, но явление это замечательно существует и в современной России, причем насчитывает историю в десятки лет, а ежегодное количество выходов дружины на улицы только одного Сургута исчисляется тысячами.

«Дружинники оказывают помощь правоохранительным органам в выявлении, раскрытии и профилактике преступлений и правонарушений, они помогают администрации Сургута находить нарушения в сфере благоустройства и в целом способствуют повышению безопасности в городе, – рассказывает главный специалист отдела профилактики правонарушений управления по вопросам общественной безопасности Сургута Татьяна Колосова. – У нас действует муниципальная программа, в рамках которой прописана деятельность народных дружинников, их материальное стимулирование, а также проведение конкурса на лучшего дружинника нашего города. Институт добровольных дружин развивается и пользуется популярностью среди неравнодушных граждан, которые показывают на своем примере, как можно менять жизнь Сургута к лучшему».

Курирует это направление муниципальное казенное учреждение «Наш город». Там принимают новых дружинников, формируют отряды и распределяют их по дежурствам и рейдам. «Народные дружины в Сургуте функционируют с 1996 года. Всего их три, в их состав входят 16 отрядов общим числом 120 человек, – рассказывает заместитель директора МКУ «Наш город» Эльмира Ахметжанова. – Ежедневно мы получаем запросы на привлечение дружинников от органов МВД, ГИБДД, линейного отдела полиции. Они совместно проводят рейды, помогают поддерживать общественный порядок в местах скопления людей, например, в парках, или в ходе массовых мероприятий. Также контрольное управление администрации Сургута привлекает дружинников к рейдам по нарушениям правил благоустройства и другим административным правонарушениям. Всего за 2022 год было 3 046 выходов народных дружиндля решения оперативных задач правоохранительных органов и органов муниципальной власти».

Важно и то, что это не бесплатно – каждый час работы дружинника оценивается бюджетом в 230 рублей, плюс компенсация транспортных расходов на прибытие на место рейда или дежурства. Выплаты происходят раз в квартал, а по итогам года участникам добровольных отрядов, как правило, выплачивают премии.

Но работа эта, разумеется, не ради денег. Сургутянин Ильдар Каримов стал одним из первых дружинников города еще в 1996 году. В свободное от работы учителем физкультуры в школе №4 время он занимается патрулированием улиц и другими задачами по поддержанию порядка и безопасности, и продолжается это уже 27 лет.

«Я еще в 80-е годы, когда был студентом, был дружинником, мы следили за порядком на разных массовых мероприятиях, праздниках, и то же самое происходит сейчас, – рассказывает сургутянин. – В 1996 году Марат Закиев создавал дружины, и он как-то узнал, что есть я, пришел ко мне в школу познакомиться и пригласить. Я сначала отнекивался, а потом пришел к нему, мы поговорили, он все объяснил, и с тех пор я вновь стал дружинником. Столько интересных событий за это время случилось».

Узнать дружинников можно по ярко-салатовым жилеткам. Недавно они, например, раздавали в парке «За Саймой» памятки о том, что лед на реке стал тонким и выходить на него опасно.

Вступить в это движение можно всем желающим, у кого нет непогашенной судимости. Верхняя планка возраста отсутствует. Чтобы записаться в дружину, нужно прийти в МКУ «Наш город» на улице Декабристов, 5, и быть готовым посвящать личное свободное время помощи в поддержании порядка.

При поддержке администрации Сургута