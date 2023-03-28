На безработную жительницу Сургута возбудили уголовное дело за повторную кражу продуктов

30-летняя неработающая жительница Сургута вновь привлеклась к уголовной ответственности за кражу продуктов на сумму более 500 рублей. Раннее женщина обвинялась в краже и мошенничестве в сфере кредитования. В этот раз она не оплатила зубную пасту, энергетический напиток и шоколадно-ореховую пасту.

В апреле прошлого года сургутянка была привлечена к административной ответственности за совершение мелкого хищения: из магазина похитила продукты питания на общую сумму более 2300 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.