Жителям Сургута рассказали про гепатит

Гепатит – это воспалительный процесс, протекающий в печени, который приводит к разрушению печеночных клеток (гепатоцитов) и нарушению функции органа. При хронических формах заболевания поврежденные клетки печени замещаются соединительной тканью. С течением времени патологический процесс может привести к циррозу и раку печени.

Какими бывают гепатиты?

Инфекционный гепатит чаще всего вызывают вирусы гепатита А, В, С, D, E и другие;

Токсический гепатит развивается под влиянием алкоголя, некоторых лекарственных препаратов, в результате отравления продуктами бытовой химии и другими ядовитыми веществами;

Гепатит вследствие жировой болезни печени является результатом нарушения обмена веществ (при ожирении, сахарном диабете).

Любой гепатит представляет серьезную угрозу для здоровья.

В редких случаях острые вирусные гепатиты могут протекать в фульминантной форме со смертельным исходом. При хронических вирусных гепатитах В, С, D (в очень редких случаях Е) происходит постепенное разрушение и гибель клеток печени. В результате жизненно важный орган перестает выполнять свои функции. Хроническое воспаление может привести к развитию цирроза печени и раку печени.

От заражения вирусами гепатитов В и С не застрахован никто. Разнообразие способов передачи и широкая распространенность вирусных гепатитов вывели их из категории «болезней людей группы риска» в статус «касается каждого».

Инфицирование возможно при любых манипуляциях, проводимых с повреждением кожных или слизистых покровов, в том числе при нанесении татуировок, проведении косметических и кос- метологических процедур («инъекции красоты», маникюр, педикюр), при лечении у стоматолога, переливании крови и других медицинских вмешательствах. Также можно заразится при незащищенном половом контакте, если партнер инфицирован.

контактно-бытовой путь передачи вирусов В, С и D возможен при тесном контакте и нарушении правил личной гигиены – использовании общих маникюрных принадлежностей, бритв и зубных щеток.

Симптомы гепатита:

повышенная утомляемость, плохое самочувствие;

чувство тяжести в правом подреберье;

тошнота, отсутствие аппетита;

желтушный цвет кожи и склеры глаз;

обесцвечивание кала, потемнение мочи;

боли в суставах.