Чаще всего на лужи жалуются жители Сургута

Сургут занял первое место по количеству жалоб на лужи в социальных сетях. Лидерами также стали Нефтеюганск и Нягань. Рейтинг самых «мокрых» муниципалитетов Югры составили представители окружного Общероссийского народного фронта, сообщили в «Вестнике».

«Ведется «реестр луж» по всем муниципалитетам Югры, насчитали почти сто штук. Пока лидирует Сургут, второй – Нефтеюганск, на третьем месте – Нягань», – сообщил член ОНФ в Югре Евгений Печерица.

Заметим, что Сургут получил пальму первенства как самый большой муниципалитет округа, в котором и луж больше, чем в других, менее масштабных городах и поселениях ХМАО.