Сургутян предупредили о временном ограничении движения по улице Взлетной из-за плановых учений

Во вторник, 28 марта, в Сургуте с 9:00 до 15:00 планируют ограничить движения транспорта по улице Взлетной. Связано это с плановыми тактико-специальными учениями, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Югре.

«В Сургуте пройдут плановые тактико-специальные учения подразделений УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре во взаимодействии с УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре», − рассказали в ведомстве.

В это время сургутян просят соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. В ходе мероприятий будут отработаны действия служб при розыске и задержании преступников с применением спецсредств со светозвуковыми и дымовыми эффектами.