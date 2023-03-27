Каждый год в дневном стационаре Сургута проходят диагностику и лечение более тысячи человек

В Окружном кардиодиспансере Сургута функционирует дневной стационар кардиологического профиля. Ежегодно там проходят диагностику и лечение порядка 1200 пациентов. Большинство – это люди старше 60 лет с различной патологией. Лидирует ишемическая болезнь сердца, на втором месте – нарушения липидного обмена, на третьем – гипертония.

«В 2023 году специалисты кардиологического дневного стационара планируют выполнять чреспищеводную эхокардиографию. Это один из видов диагностики сердца. Исследование проводят с использованием специального датчика, вводимого через пищевод», – рассказали в пресс-службе БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии».

Первую коронароангиографию амбулаторно в Кардиоцентре выполнили в 2016 году. Объём исследований только увеличивается. Данную процедуру ежегодно проходят более 700 пациентов дневного стационара. В основном это жители Сургута и Сургутского района. Как отмечают врачи, по итогам амбулаторной коронароангиографии почти каждый третий пациент нуждается в хирургической помощи.