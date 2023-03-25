Мошенники продолжают обманывать жителей Югры с помощью казино-ботов

В Сургутском районе 24-летний мужчина потерял деньги в мошенническом казино-боте. Так, в Телеграме ему пришло сообщение о том, что он выиграл 20 тысяч рублей, однако их можно было забрать только после внесения предоплаты на указанный счет. Мужчина перевел мошенникам 18 тысяч рублей, а выигрыш так и не получил.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет», – сообщили в пресс-службе ОМВД России по Сургутскому району.

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установление и задержание причастных лиц.