Уголовное дело за липовую справку о медосмотре получила повар из Сургута

Повар ООО «Сургутский речной порт» предоставила в отдел кадров поддельную справку о медицинском осмотре, на основании которой получила доступ к работе. Нарушение вскрылось только в ходе проверки безопасности плавания. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Сургутской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере безопасности плавания на внутреннем водном транспорте в ООО «Сургутский речной порт». Выявлен факт предоставления поваром организации заведомо подложного заключения предварительного (периодического) медицинского осмотра, на основании которого женщина получила доступ к работе», — указано в публикации.

Материалы проверки транспортной прокуратуры были направлены в следственные органы для дальнейшего разбирательства. В итоге было возбуждено уголовное дело и назначен штраф.