В апреле пройдет приемка проекта муниципального приюта для животных Сургута

Администрация Сургута анонсировала строительство муниципального приюта для бездомных животных. Объект подразумевает наличие теплого операционного блока, вольеров, карантинной зоны, изолятора, площадки для выгула. В апреле пройдет приемка проекта, после которой будет рассматриваться вопрос о возведении объекта. Известно, что в качестве примера взят подобный проект в Сингапае, который появился около полугода назад.

«В округе существует концепция по обращению с животными. На данный момент у нас два частных приюта, администрация в лице МКУ «УКС» занимается проектированием создания муниципального объекта на 1000 голов. Из них 900 собак и 100 кошек. Работы по проектированию находятся на завершающей стадии, работают специалисты Екатеринбурга. Срок завершения: 25 марта», – сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства Вячеслав Адушкин.

Депутат Дина Биглова-Фатова отметила позитивный настрой властей города и региона в отношении животных: «Действительно, очень здорово, что сейчас в округе так комплексно решается этот вопрос. Приют, который будет построен в Сургуте – важная часть этого плана. Но почему мы не можем продолжить сотрудничать с частниками?»

В администрации ответили, что это позволит экономить бюджетные деньги, выделенные на отлов и уход за безнадзорными кошками и собаками. По словам Адушкина, есть некоторая статистика, которая позволяет сделать такой вывод. Так, единственный приют, который может принять всех животных муниципалитета, находится в Белом Яре – стоимость проживания одной собаки в день там составляет 250-270 рублей. На балансе отлова сейчас находятся порядка 570 особей, которых необходимо содержать пожизненно из-за агрессивности.

«Есть еще приют в Лянторе, там готовы содержать собак за 150 рублей/день. В смежных районах цена образуется в пределах 110-120 рублей. Но мы не считаем, что этого достаточно, чтобы кормить животных сухим кормом и варить им каши», – добавил заместитель директора департамента городского хозяйства.

Народные избранники попросили рассмотреть возможность создания просветительской площадки на базе приюта, где можно организовать обучение для начинающих владельцев животных и консультаций ветеринаров. Власти подчеркнули, что такая возможность имеется.