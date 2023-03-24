В Сургуте полным ходом идет реконструкция привокзальной площади

В Сургуте сносят железнодорожный вокзал. Разрушение происходит в рамках проекта реконструкции всей территории – после переоборудования инженерных сетей планируется возвести новое здание.
Напоминаем, что в Сургуте построят новый ж/д вокзал на месте старого не раньше 2025 года: соответствующее соглашение между окружными властями и РЖД было подписано еще в 2021. Для горожан обустроили временный павильон, где разместили кассы, санитарные комнаты и зал ожидания. Историческое мозаичное панно при этом пообещали сохранить.
Более подробно об этом читайте в нашей «горячей теме».
Кстати, очень надеюсь, что буквы, размещенные изначально на козырьках: С У Р Г У Т и В О К З А Л (вторые вроде сняли в нулевых, после того как часть козырька обрушилась. могу ошибаться, но я так запомнил) сохранят и используют на территории будущего вокзала.
Хотя бы таким образом сохранив преемственность. Ну и мозаики, конечно, надеюсь, останутся, как обещали.
Можно буквы разместить не слишком высоко на привокзальной площади и со стороны перрона, подсветив неоном - и вот вам готовый арт-объект без больших бюджетных затрат и со смыслом.
То же самое касается вывески "Аврора". В те времена умели работать с дизайном и со шрифтами, не то, что сейчас.