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Безработный сургутянин-наркоман оказался задержан полицейскими вблизи железнодорожных путей

В Сургуте задержали мужчину с наркотическими веществами в куртке

Безработный сургутянин-наркоман оказался задержан полицейскими вблизи железнодорожных путей
Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО

В Сургуте задержали 36-летнего местного жителя вблизи железнодорожных путей на перегоне станций Силинский – Почекуйка. При личном досмотре обнаружили и изъяли прозрачный пакет с порошком розового цвета, который согласно заключению криминалистической экспертизы, оказался наркотическим веществом «метилофедрон», массой 0,98 грамма.

В ходе проверки установили, что мужчина нигде официально не работает и не имел проблем с законом. Сургутянин признался, что приобрел наркотик в интернете через «закладку» для личного потребления.

На данный момент на подозреваемого возбуждено уголовное дело, по статье которой предусматривается лишение свободы на срок до трех лет. Время до суда злоумышленник проведет под подпиской о невыезде.


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23 марта в 18:09, просмотров: 320, комментариев: 0
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