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В Сургуте можно будет купить сувениры из бивней мамонта

В аэропорту Сургута откроется лавка с сувенирами, сделанными из бивней мамонта и костей древних животных

В Сургуте можно будет купить сувениры из бивней мамонта
Фото: vk.com/surgutairport

В аэропорту Сургута можно будет купить сувениры из бивней мамонта и костей древних животных, а также из камней, металла, янтаря, керамики и кожи. Созданием и реализацией товаров занимается местный бренд «Yugra» – его лавка в ближайшее время откроется в зоне вылета.

«Бренд «Yugra» придерживается принципов экологической безопасности и стремиться сохранить историю и культуру региона. Идейные вдохновители бренда проводят различные мероприятия, чтобы привлечь внимание к этим вопросам и поднять осведомленность о них. Замечательно то, что если подарок или сувенир достаточно тяжелый и большой, а у вас не предусмотрен багаж, компания организует доставку в любой город России», – сообщили в пресс-службе воздушной гавани.


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Сегодня в 14:09, просмотров: 187, комментариев: 0
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