Сургутский депутат инициировал обследование пешеходного моста в поселке Дорожном

Депутат Думы Сургута Дмитрий Нечепуренко в ходе заседания комитета по социальной политике поднял вопрос о ремонте надземного пешеходного моста через проезжую часть в поселке Дорожном. Объект введен в эксплуатацию в 1994 году, а последний ремонт производился шесть лет назад.

Как рассказал директор департамента дорожного хозяйства администрации Сургута Кирилл Киселев, на сегодняшний день работы по реконструкции в план расхода бюджета не включены. В следующем месяце после заседания бюджетной комиссии станет известно, возможно ли произвести обновление в 2023 году:

«Для того, чтобы оценить необходимость ремонта сейчас, требуется провести наружное обследование моста и его конструкций. Поскольку на 2023 год такие работы не планировались, будет сформирована дополнительная потребность в расходах бюджета на выполнение обследования данного моста для рассмотрения на бюджетной комиссии при главе города», – пояснил Кирилл Киселев.

Народный избранник отметил, что проблема не нова и ее долгое время игнорировали, однако нынешний состав администрации всегда реагирует на проблемы жителей:

«Хочу Вам сказать спасибо, Кирилл Сергеевич. Вы погружены полностью в вопросы города, на все вопросы у Вас есть ответы, слышите, что немаловажно. Это Вас отличает от Ваших предшественников. Спасибо за внимательное отношение к нашим пожеланиям к администрации города», – резюмировал Дмитрий Нечепуренко.

Депутаты вернутся к этому вопросу в ноябре текущего года.