В Сургуте женщина выпала из окна: бригада медиков оказывала ей помощь в течение получаса

Бригада скорой помощи спасла сургутянку, выпавшую из окна четвертого этажа. Женщина упала в сугроб, но ее обнаружил прохожий и вызвал медиков, которые прибыли на место происшествия в течение 10 минут.

При обследовании выявлены переломы обеих нижних конечностей, закрытая травма головы. Горожанку перевели на ИВЛ после проведения обезболивания и инфузионной терапии.

Доктора отмечают, что оказание медпомощи наиболее важно произвести в течение первого часа после несчастного случая. Это позволяет минимизировать развитие опасных осложнений.

«Благодаря слаженной работе бригады, оказание помощи на месте вызова заняло менее 30 минут, пациентка доставлена в травматологическую больницу уже через 50 минут от момента поступления вызова, передана врачам приемного отделения в стабильном состоянии для дальнейшего лечения», – сообщили в пресс-службе городской Станции скорой помощи.