В Сургутском районе открыли новый объект по оказанию медпомощи

В деревне Русскинская (Сургутский район) открылась новая амбулатория. Сегодня, 21 марта, врачи смогли принять своих пациентов в комфортном помещении. Теперь 1 589 жителей поселения смогут получать медицинскую помощь от 12 сотрудников в полностью оборудованном здании. Об этом в своих соцсетях рассказал директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

«Новая амбулатория – это 535,2 квадратных метра со всеми современными коммуникациями, оборудованием и инклюзивными условиями для маломобильных югорчан. Это терапевтический, педиатрический, прививочный, процедурный, акушерский кабинеты и кабинет зубного врача, новые помещения, которых не было прежде: комнаты для кормления грудных детей и для выдачи детского питания, детская игровая, колясочная, фильтр-бокс для приема температурящих больных, дистилляторная, помещение для временного пребывания больных до медицинской эвакуации, кабинет по забору биоматериала, кабинеты для временного хранения медицинских отходов и другие», – написал глава ведомства у себя в телеграм-канале.